Marché du terroir durable – Stand Atlas EXP, Les Halles de la Transition, Toulouse

Marché du terroir durable – Stand Atlas EXP Samedi 6 juin, 15h00 Les Halles de la Transition Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Scène ouverte queer, concerts et DJ set pour finir la journée en beauté

Les Halles de la Transition 46 rue de Bayard 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie

Des fruits et légumes déshydratés à basse température pour préserver saveurs, textures et nutriments