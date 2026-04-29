Marché du terroir et de l’artisanat à Creully Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles
Marché du terroir et de l’artisanat à Creully Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles samedi 11 juillet 2026.
Creully sur Seulles
Marché du terroir et de l’artisanat à Creully
Place Edmond Paillaud Creully Creully sur Seulles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
L’office de tourisme vous donne rendez-vous pour découvrir le savoir-faire local lors de son marché du terroir et de l’artisanat. A 16h, venez profiter du concert de Sol’Orchestar. Tout le week-end, le festival 3 Bulles d’Air Sauvage aura lieu dans l’enceinte du château.
L’office de tourisme vous donne rendez-vous pour découvrir le savoir-faire local lors de son marché du terroir et de l’artisanat. A 16h, venez profiter du concert de Sol’Orchestar. Tout le week-end, le festival 3 Bulles d’Air Sauvage aura lieu dans l’enceinte du château. 3 bonnes raisons de venir à Creully pour ce beau weekend festif ! .
Place Edmond Paillaud Creully Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 67 08 contact@goldbeach-tourisme.fr
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English : Marché du terroir et de l’artisanat à Creully
The Tourist Office invites you to discover local know-how at its local produce and craft market. At 4pm, come and enjoy a concert by Sol’Orchestar. All weekend long, the 3 Bulles d’Air Sauvage festival will be taking place in the castle grounds.
L’événement Marché du terroir et de l’artisanat à Creully Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Gold Beach
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