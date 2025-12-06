MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT À LA MAISON NOILLY PRAT Marseillan
MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT À LA MAISON NOILLY PRAT
1 rue Noilly Marseillan Hérault
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Près d’une trentaine d’exposants créateurs, producteurs et artisans locaux et passionnés, seront présents pour vous faire découvrir leurs produits et partager leur savoir-faire.Une belle occasion de découvrir la maison Noilly Prat sous un autre angle et de dénicher des idées cadeaux originales à l’approche de la fin d’année.Au programme – Rencontre avec les exposants- Visites guidées de la maison Noilly Prat- Exposition Noilly Prat au fil du temps- Animation musicale- Restauration sur place- Bar .
1 rue Noilly Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 4 67 77 20 15
