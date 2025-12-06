MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT À LA MAISON NOILLY PRAT

1 rue Noilly Marseillan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Près d’une trentaine d’exposants créateurs, producteurs et artisans locaux et passionnés, seront présents pour vous faire découvrir leurs produits et partager leur savoir-faire.Une belle occasion de découvrir la maison Noilly Prat sous un autre angle et de dénicher des idées cadeaux originales à l’approche de la fin d’année.Au programme – Rencontre avec les exposants- Visites guidées de la maison Noilly Prat- Exposition Noilly Prat au fil du temps- Animation musicale- Restauration sur place- Bar .

1 rue Noilly Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 4 67 77 20 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT À LA MAISON NOILLY PRAT Marseillan a été mis à jour le 2025-11-21 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE