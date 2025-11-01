Marché du Terroir et de l’Artisanat à la Manade Cavallini Saintes-Maries-de-la-Mer

Marché du Terroir et de l’Artisanat à la Manade Cavallini Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 1 novembre 2025.

Marché du Terroir et de l’Artisanat à la Manade Cavallini

Samedi 1er novembre 2025 de 10h à 17h. Mas de Pioch -Manade Cavallini Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Marché du terroir et de l’artisanat à la manade Cavallini.

Venez découvrir le Marché du Terroir et de l’Artisanat à la Manade Cavallini.

Parmi les exposants et artisans, des artistes, des producteurs des produits régionaux, de la décoration, des santons, des bijoux…

Au programme 10h00 et 12h00 Découverte de la manade et du métier de gardian en charrette tractée.

12h00 Buvette et Restauration (produits régionaux) Réservation conseillée.

13h30 Animation avec la santonnière Vaquette (moulage, création de santons).

16h00 Surprise du Manadier (durée env.30/45 min.) pour petits et grands.

Tout au long de la journée animations, dégustations, surprises… .

Mas de Pioch -Manade Cavallini Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 50 06 contact@manadecavallini.com

English :

Local produce and crafts market at the Cavallini manade.

German :

Markt für regionale Produkte und Kunsthandwerk in der Manade Cavallini.

Italiano :

Mercato dei prodotti locali e dell’artigianato presso la manade Cavallini.

Espanol :

Mercado de productos locales y artesanía en la manade Cavallini.

L’événement Marché du Terroir et de l’Artisanat à la Manade Cavallini Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer