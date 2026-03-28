Marché du terroir et de l’artisanat Aumetz

Marché du terroir et de l’artisanat Aumetz samedi 11 avril 2026.

Marché du terroir et de l’artisanat

Place de l’hôtel de ville Aumetz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Animation et petite restauration sur placeTout public
0  .

Place de l’hôtel de ville Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 3 82 91 90 63  aumetz.mairie@orange.fr

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English :

Entertainment and snacks on site

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Aumetz a été mis à jour le 2026-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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