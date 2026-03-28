Marché du terroir et de l’artisanat

Place de l’hôtel de ville Aumetz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Animation et petite restauration sur placeTout public

0 .

Place de l’hôtel de ville Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 3 82 91 90 63 aumetz.mairie@orange.fr

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English :

Entertainment and snacks on site

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Aumetz a été mis à jour le 2026-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME