Marché du terroir et de l’artisanat Salle polyvalente Brecé

Marché du terroir et de l’artisanat

Salle polyvalente Rue des sports Brecé Mayenne

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Marché du terroir et de l’artisanat au profit de l’association Cap vers l’autonomie

Dimanche 8 mars 2026, Brecé accueille le traditionnel Marché du terroir, organisé par l’association Familles Rurales.

Il rassemblera producteurs locaux et artisans à la salle des sports, de 10h à 17h.

Animation défilé et exposition de tracteurs et voitures anciennes

Dès 9h déjeuner tripes

A partir de 11h galettes, saucisses, sandwich, frites, crêpes

ou à partir de 12h, repas (sans réservation) à la salle polyvalente, à 15€

Une grande tombola solidaire sera organisée au profit de l’association Cap vers l’autonomie qui œuvre pour soutenir Raphaëlle, une fillette de 12 ans atteinte du syndrome Pura, une maladie génétique rare affectant son développement psychomoteur et cognitif. Les fonds récoltés aideront notamment à financer des thérapies intensives de rééducation et du matériel spécifique coûteux.

Les dons seront acceptés.

Entrée gratuite .

Salle polyvalente Rue des sports Brecé 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 25 82 62

English :

Local produce and crafts market in aid of the Cap vers l’autonomie association

