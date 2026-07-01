Marché du terroir et de l’artisanat Le Ménil
samedi 25 juillet 2026 · Le Ménil
Informations pratiques
Le Ménil
Marché du terroir et de l’artisanat
Place de l’église Le Ménil Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-08
Marché du terroir avec des artisans et producteurs locaux. Animation musicale. Buvette et repas terroir avec apéritif offert.Tout public
0 .
Place de l’église Le Ménil 88160 Vosges Grand Est +33 6 77 52 37 07
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English :
Local products fair featuring local artisans and producers. Live music. Refreshments and local cuisine, with a complimentary aperitif.
L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Le Ménil a été mis à jour le 2026-07-02 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES