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AGENDA · Le Ménil

Marché du terroir et de l’artisanat Le Ménil

samedi 25 juillet 2026 · Le Ménil

Marché du terroir et de l’artisanat Le Ménil

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
88160 Le Ménil
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Le Ménil

Marché du terroir et de l’artisanat

Place de l’église Le Ménil Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-08

Marché du terroir avec des artisans et producteurs locaux. Animation musicale. Buvette et repas terroir avec apéritif offert.Tout public
0  .

Place de l’église Le Ménil 88160 Vosges Grand Est +33 6 77 52 37 07 

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English :

Local products fair featuring local artisans and producers. Live music. Refreshments and local cuisine, with a complimentary aperitif.

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Le Ménil a été mis à jour le 2026-07-02 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES