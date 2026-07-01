Informations pratiques

Le Ménil

Marché du terroir et de l’artisanat

Place de l’église Le Ménil Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08

Marché du terroir avec des artisans et producteurs locaux. Animation musicale. Buvette et repas terroir avec apéritif offert.Tout public

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Place de l’église Le Ménil 88160 Vosges Grand Est +33 6 77 52 37 07

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English :

Local products fair featuring local artisans and producers. Live music. Refreshments and local cuisine, with a complimentary aperitif.

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Le Ménil a été mis à jour le 2026-07-02 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES