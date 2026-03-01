Marché du terroir et de l’artisanat MFR Stenay

Marché du terroir et de l’artisanat

MFR 4 Rue Des Lilas Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez retrouver bon nombre de nos produits du terroir sur le marché organisé par des élèves de la Maison Familiale et Rurale de Stenay.

Une buvette et un point de restauration seront proposées sur place.

Ce marché coïncide avec deux autres événements de l’école les portes ouvertes et une marche gourmande.Tout public

0 .

MFR 4 Rue Des Lilas Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 31 78

English :

Come and find many of our local products at the market organized by students from the Maison Familiale et Rurale de Stenay.

A refreshment stall and food service will be available on site.

The market coincides with two other school events: the Open House and a gourmet walk.

