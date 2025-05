MARCHÉ DU TERROIR ET DES CRÉATEURS – Béziers, 18 mai 2025 07:00, Béziers.

Hérault

MARCHÉ DU TERROIR ET DES CRÉATEURS 510 Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Retrouvez une vingtaine d’exposants au Domaine Mi-Côte pour un marché mettant à l’honneur les produits du terroir et des créateurs locaux.

Restauration possible sur place.

510 Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 85 73

English :

Meet some twenty exhibitors at Domaine Mi-Côte for a market featuring local produce and designers.

Catering available on site.

German :

Treffen Sie sich mit rund 20 Ausstellern auf der Domaine Mi-Côte zu einem Markt, auf dem regionale Produkte und lokale Designer im Mittelpunkt stehen.

Verpflegung vor Ort möglich.

Italiano :

Incontrate una ventina di espositori al Domaine Mi-Côte per un mercato che presenta prodotti e designer locali.

Il catering è disponibile in loco.

Espanol :

Reúnase con una veintena de expositores en el Domaine Mi-Côte para asistir a un mercado de productos y diseñadores locales.

Servicio de catering in situ.

L’événement MARCHÉ DU TERROIR ET DES CRÉATEURS Béziers a été mis à jour le 2025-04-28 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE