Marché du Terroir et du Savoir-Faire La berteliere Saint-Martin-du-Vivier
Marché du Terroir et du Savoir-Faire La berteliere Saint-Martin-du-Vivier samedi 28 mars 2026.
Marché du Terroir et du Savoir-Faire
La berteliere 1641 Avenue du Mesnil Gremichon Saint-Martin-du-Vivier Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Venez soutenir nos artisans locaux, découvrir des produits du terroir et des créations uniques, tout en passant un moment convivial en famille ou entre amis !
Cet événement est organisé grâce à l’engagement des Rotary Club de Rouen, Rouen Avenir et Rouen Vallée Rouvray. Ces clubs jouent un rôle essentiel dans la promotion des initiatives locales et la solidarité, contribuant à un monde meilleur grâce à des actions communautaires et humanitaires.
Au programme
– Des produits artisanaux
– Des créations originales de nos talents locaux
– Un rassemblement de véhicules de collection par @roadclubevents
– Restauration sur place avec food trucks
– Animation musicale, tombola…
L’entrée et le parking sont gratuits ! .
La berteliere 1641 Avenue du Mesnil Gremichon Saint-Martin-du-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie
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English : Marché du Terroir et du Savoir-Faire
L’événement Marché du Terroir et du Savoir-Faire Saint-Martin-du-Vivier a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Rouen tourisme