Marché du Terroir et du Savoir-Faire

La berteliere 1641 Avenue du Mesnil Gremichon Saint-Martin-du-Vivier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Venez soutenir nos artisans locaux, découvrir des produits du terroir et des créations uniques, tout en passant un moment convivial en famille ou entre amis !

Cet événement est organisé grâce à l’engagement des Rotary Club de Rouen, Rouen Avenir et Rouen Vallée Rouvray. Ces clubs jouent un rôle essentiel dans la promotion des initiatives locales et la solidarité, contribuant à un monde meilleur grâce à des actions communautaires et humanitaires.

Au programme

– Des produits artisanaux

– Des créations originales de nos talents locaux

– Un rassemblement de véhicules de collection par @roadclubevents

– Restauration sur place avec food trucks

– Animation musicale, tombola…

L’entrée et le parking sont gratuits ! .

La berteliere 1641 Avenue du Mesnil Gremichon Saint-Martin-du-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie

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English : Marché du Terroir et du Savoir-Faire

L’événement Marché du Terroir et du Savoir-Faire Saint-Martin-du-Vivier a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Rouen tourisme