Marché du terroir et du savoir faire
La Bertelière Original Relais Rouen 1641 avenue du Mesnil Grémichon Saint-Martin-du-Vivier Seine-Maritime
Marché du terroir et du savoir faire le samedi 28 et dimanche 29 mars 2026
Organisé conjointement par
Rotary Club de Rouen Rotary Vallées du Rouvray Rotary Rouen Avenir
Ouvert au public les Samedi 28 de 10h à 18h et le dimanche 29 de 10h à 17h
Artisans Créateurs Produits du Terroir Restauration Food Truck
Animations tout le week end? musique live, rassemblement de voitures de collection, tombola…
Entrée gratuite Parking gratuit
Hôtel Restaurant la Bertelière, 1641 avenue du Mesnil Grémichon 76160 Saint Martin du vivier .
