Marché du terroir et parcours découverte de VANY ‘points de vues et paysages’ Ferme de la Vignotte Vany

Marché du terroir et parcours découverte de VANY ‘points de vues et paysages’ Ferme de la Vignotte Vany dimanche 21 septembre 2025.

Marché du terroir et parcours découverte de VANY ‘points de vues et paysages’

Ferme de la Vignotte 108 route principale Vany Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Marché du Terroir et Parcours découverte de Vany

Ferme de la vignotte, | Vany (49.157103 6.238692 )

Parcours découverte de Vany ( circuit de 4km environ pour découvrir le patrimoine communal à travers le thème Points de vues et paysages, départ à tout moment de la journée) et marché du terroir avec des artisans et producteurs locaux.

Restauration sur place tout au long de la journée.Tout public

2 .

Ferme de la Vignotte 108 route principale Vany 57070 Moselle Grand Est +33 6 79 47 50 63

English :

Marché du Terroir and Vany Discovery Trail

Ferme de la vignotte, | Vany (49.157103 6.238692 )

Vany discovery trail (approx. 4km circuit to discover the local heritage through the theme of views and landscapes, departure at any time of day) and local produce market with local craftsmen and producers.

Catering on site throughout the day.

German :

Terroir-Markt und Entdeckungsparcours von Vany

Ferme de la vignotte, | Vany (49.157103 6.238692 )

Parcours découverte de Vany ( ca. 4 km lange Strecke zur Entdeckung des Gemeindeerbes anhand des Themas Points de vue et paysages, Start zu jeder Tageszeit) und Bauernmarkt mit lokalen Handwerkern und Erzeugern.

Verpflegung vor Ort während des ganzen Tages.

Italiano :

Mercato dei prodotti locali e percorso di scoperta di Vany

Ferme de la vignotte, | Vany (49.157103 6.238692 )

Percorso di scoperta di Vany (un circuito di 4 km per scoprire il patrimonio locale attraverso il tema delle vedute e dei paesaggi, con partenza a qualsiasi ora del giorno) e mercato dei prodotti locali con artigiani e produttori locali.

Ristorazione in loco durante tutta la giornata.

Espanol :

Mercado de productos locales y ruta de descubrimiento de Vany

Ferme de la vignotte, | Vany (49.157103 6.238692 )

Recorrido de descubrimiento de Vany (circuito de 4 km para descubrir el patrimonio local a través del tema de las vistas y los paisajes, con salida a cualquier hora del día) y mercado de productos locales con artesanos y productores locales.

Restauración in situ durante todo el día.

L’événement Marché du terroir et parcours découverte de VANY ‘points de vues et paysages’ Vany a été mis à jour le 2025-08-26 par AGENCE INSPIRE METZ