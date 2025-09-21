Marché du Terroir et Parcours découverte de VANY Rue principale, 57070 Vany Vany

Ferme de la Vignotte, | VanyParcours découverte de Vany ( circuit de 4km environ pour découvrir le patrimoine communal à travers le thème Points de vues et paysages, départ à tout moment de la journée) et Marché du terroir avec des artisans et producteurs locaux.

Restauration sur place tout au long de la journée.Tout public

English :

Marché du Terroir and Vany Discovery Trail

Ferme de la Vignotte, | VanyVany discovery trail (approx. 4km circuit to discover the town’s heritage through the theme of views and landscapes, departure at any time of day) and Marché du Terroir with local craftsmen and producers.

Catering on site throughout the day.

German :

Markt des Terroirs und Entdeckungspfad von Vany

Ferme de la Vignotte, | VanyEntdeckungspfad von Vany (Rundgang von ca. 4 km, um das Gemeindeerbe anhand des Themas Aussichtspunkte und Landschaften zu entdecken, Start zu jeder Tageszeit) und Regionalmarkt mit lokalen Handwerkern und Erzeugern.

Verpflegung vor Ort während des ganzen Tages.

Italiano :

Marché du Terroir e percorso di scoperta di Vany

Ferme de la Vignotte, sentiero di scoperta di VanyVany (circuito di circa 4 km per scoprire il patrimonio locale attraverso il tema dei punti panoramici e dei paesaggi, partenza a qualsiasi ora del giorno) e mercato dei prodotti locali con artigiani e produttori locali.

Ristorazione in loco per tutto il giorno.

Espanol :

Marché du Terroir y sendero de descubrimiento de Vany

Ferme de la Vignotte, | Sendero de descubrimiento de VanyVany (circuito de unos 4 km para descubrir el patrimonio local a través de la temática de miradores y paisajes, salida a cualquier hora del día) y mercado de productos locales con artesanos y productores locales.

Restauración in situ durante todo el día.

