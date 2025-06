Marché du terroir et repas de producteurs terrain de jeux Norroy 4 juillet 2025 18:00

Vosges

Marché du terroir et repas de producteurs terrain de jeux rue du Faubourg Norroy Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 18:00:00

2025-07-04

REPAS DES PRODUCTEURS

De 18h à 19h Marché du terroir

Dès 19h Repas des producteurs sous chapiteau, composez votre assiette avec les produits des producteurs

Penser à apporter couverts, assiette et verreTout public

terrain de jeux rue du Faubourg

Norroy 88800 Vosges Grand Est

English :

PRODUCERS’ MEAL

6pm to 7pm: Local market

From 7pm: Producers’ meal under the big top, compose your plate with products from the producers

Please bring cutlery, plate and glass

German :

MAHLZEIT DER ERZEUGER

Von 18h bis 19h: Markt der regionalen Produkte

Ab 19 Uhr: Mahlzeit der Erzeuger im Festzelt, stellen Sie sich Ihren Teller mit den Produkten der Erzeuger zusammen

Denken Sie daran, Besteck, Teller und Glas mitzubringen

Italiano :

PASTO DEI PRODUTTORI

Dalle 18.00 alle 19.00: mercato dei prodotti locali

Dalle 19.00: cena dei produttori sotto il tendone, scegliete il vostro piatto tra i prodotti dei produttori

Ricordarsi di portare posate, piatti e bicchieri

Espanol :

COMIDA DE PRODUCTORES

De 18:00 a 19:00 h: Mercado de productos locales

A partir de las 19:00 h: Comida de productores bajo la carpa, elija su plato entre los productos de los productores

No olvide traer cubiertos, plato y vaso

