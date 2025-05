Marché du terroir et Vide Grenier – Bord de Gères Surgères, 15 juin 2025 09:00, Surgères.

Charente-Maritime

Marché du terroir et Vide Grenier Bord de Gères A l’arrière du château Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-06-15 09:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

2025-06-15

Le Marché du Terroir et vide grenier mêle spécialités régionales et seconde main.

Animations musicales avec le Groupe TEMPOMETIS (danse africaines et djembés).

Buvette, Tables et bancs à disposition, n’oubliez pas vos couverts.

Bord de Gères A l’arrière du château

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 32 79 surgerescomitedesfetes@gmail.com

English :

The Marché du Terroir and vide grenier mix regional specialities and second-hand goods.

Musical entertainment with the TEMPOMETIS Group (African dance and djembes).

Refreshment bar, tables and benches available, so don’t forget your cutlery.

German :

Der Regionalmarkt und Flohmarkt vermischt regionale Spezialitäten mit Second-Hand-Artikeln.

Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe TEMPOMETIS (afrikanische Tänze und Djembés).

Getränkeausschank, Tische und Bänke stehen zur Verfügung, vergessen Sie Ihr Besteck nicht.

Italiano :

Il Marché du Terroir (mercato dei prodotti locali) e il garage sale combinano specialità regionali e oggetti di seconda mano.

Intrattenimento musicale con il gruppo TEMPOMETIS (danza africana e djembes).

Bar, tavoli e panche a disposizione, non dimenticate le posate.

Espanol :

El Marché du Terroir (mercado de productos locales) y la venta de garaje combinan especialidades regionales con artículos de segunda mano.

Animación musical con el grupo TEMPOMETIS (danza africana y djembes).

Bar, mesas y bancos a su disposición, no olvide los cubiertos.

