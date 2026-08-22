Informations pratiques

Ubexy

Marché du terroir et vide grenier

rue du Paquis Ubexy Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Marché du terroir sous la halle avec étals de fruits et légumes, miel, objets de décoration en bois, confection (emplacements gratuits pour les exposants

Vide grenier au centre du village

Chapiteaux afin de profiter de la petite restauration et buvette sur placeTout public

0 .

rue du Paquis Ubexy 88130 Vosges Grand Est +33 6 17 90 25 81

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English :

Local Farmers’ Market under the market hall with stalls featuring: fruits and vegetables, honey, wooden decorative items, and handmade goods (free spaces for vendors)

Yard sale in the village center

Tents set up so visitors can enjoy light refreshments and drinks on site

L’événement Marché du terroir et vide grenier Ubexy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT EPINAL ET SA REGION