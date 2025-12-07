Marché du terroir fête de la truffe Salle des fêtes Sévigne Chatenet

Marché du terroir fête de la truffe

Salle des fêtes Sévigne Place Léontine Chatenet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

La Fête de la Truffe arrive à Chatenet !

Le 7 décembre 2025, de 9h à 18h, venez passer une super journée à la salle des fêtes La Sévigne autour des bonnes saveurs de chez nous.

On vous attend nombreux pour partager un moment convivial et gourmand !

.

English :

The Truffle Festival is coming to Chatenet!

On December 7, 2025, from 9 a.m. to 6 p.m., come and spend a great day at the Salle des Fêtes La Sévigne, where you’ll be able to savor all the good things our region has to offer.

We look forward to seeing you there to share a convivial and gourmet moment!

German :

Das Trüffelfest kommt nach Chatenet!

Verbringen Sie am 7. Dezember 2025 von 9 bis 18 Uhr einen tollen Tag in der Festhalle La Sévigne rund um die guten Geschmäcker unserer Heimat.

Wir erwarten Sie zahlreich, um einen geselligen und leckeren Moment zu teilen!

Italiano :

Il Festival del Tartufo arriva a Chatenet!

Il 7 dicembre 2025, dalle 9.00 alle 18.00, venite a trascorrere una grande giornata alla Salle des Fêtes La Sévigne, assaporando i sapori della nostra regione.

Vi aspettiamo per condividere un momento conviviale e gastronomico!

Espanol :

¡La Fiesta de la Trufa llega a Chatenet!

El 7 de diciembre de 2025, de 9.00 a 18.00 horas, venga a pasar un gran día en la Sala de Fiestas La Sévigne, degustando los sabores de nuestra región.

Le esperamos para compartir un momento de convivencia y gastronomía

