Informations pratiques

Fessenheim-le-Bas

Marché du terroir – Fêtes de fin d’année

4 rue de Marlenheim Fessenheim-le-Bas Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 16:00:00

fin : 2026-11-27 22:00:00

Date(s) :

2026-11-27

La boutique de l’Atelier de Régine vous accueille dans son cadre magique pour un marché du terroir sur le thème des fêtes de fin d’année !

L’atelier de Régine revêt ses plus belles lumières pour vous faire vivre une soirée placée sous le signe de Noël. Du beau, du bon et du local.

Dans un décor féerique, venez à la rencontre des artisans du terroir, laissez-vous surprendre par la richesse des saveurs qui vous seront proposées et faites le plein d’idée pour préparer vos tables de fête.

Vous trouverez aussi des sapins de Noël made in Alsace, cultivés et préparés à la Petite-Pierre, pour donner à votre maison ce petit air de fête tant attendu !

Couronnes de l’Avent, décorations et créations de Noël seront également au rendez-vous pour commencer doucement à installer la magie des fêtes chez vous.

Et bien-sûr, il y aura l’ambiance de l’atelier de Régine : un lieu chaleureux, une décoration féerique, des lumières, des odeurs gourmandes et cette envie de prendre le temps de flâner, de découvrir, de déguster… et pourquoi pas de commencer vos achats de cadeaux de Noël dans la boutique de créateurs, où plus de 50 artisans locaux vendent leurs créations uniques et faites main.

Bref, de quoi faire le plein de beau, de bon et de local autour de la magie de Noël ! 0 .

4 rue de Marlenheim Fessenheim-le-Bas 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 97 92 46 contact@regine-s.com

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English :

The Atelier de Régine boutique welcomes you to its magical setting for a local farmers’ market themed around the end-of-year holidays!

L’événement Marché du terroir – Fêtes de fin d’année Fessenheim-le-Bas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg