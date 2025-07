Marché du Terroir Labenne

Marché du Terroir Labenne jeudi 24 juillet 2025.

Place de la République Labenne Landes

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Le Marché du Terroir de Labenne est en mode festif pour l’été ! En plus des producteurs et artisans habituels vous découvrirez des créateurs locaux et pourrez vous restaurer sur place en profitant d’un concert différent chaque semaine dès 19h30. Propositions de plats chipirons, paëlla, axoa, frites, cœurs et magret de canard à la plancha, pâtisseries gâteau Basque et pastis Landais… .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine marcheterroirlabenne@gmail.com

English :

Labenne’s Marché du Terroir is in festive mode for the summer! In addition to the usual producers and craftsmen, you’ll discover local designers and be able to dine on site while enjoying a different concert every week from 7.30pm.

German : Marché du Terroir

Der Marché du Terroir in Labenne ist im Sommer im Festmodus! Neben den üblichen Erzeugern und Handwerkern entdecken Sie lokale Designer und können vor Ort essen und ab 19:30 Uhr jede Woche ein anderes Konzert genießen.

Italiano :

Il Marché du Terroir di Labenne è in festa per l’estate! Oltre ai soliti produttori e artigiani, potrete scoprire gli stilisti locali e assistere a un concerto diverso ogni settimana a partire dalle 19.30.

Espanol : Marché du Terroir

El Marché du Terroir de Labenne se viste de fiesta este verano Además de los productores y artesanos habituales, podrá descubrir diseñadores locales y disfrutar de un concierto diferente cada semana a partir de las 19.30 h.

