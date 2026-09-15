Informations pratiques

Longwy

Marché du terroir

Rue de la Manutention Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous gourmand autour de plusieurs producteurs locaux de métiers de bouche qui vous invitent à savourer leurs spécialités.

Organisé par la Ville de Longwy en partenariat avec l’office de tourisme du Grand Longwy.

Le marché est installé devant la Porte de France et dans la cour du musée des émaux et des faïences.Tout public

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Rue de la Manutention Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

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English :

A gourmet event featuring several local food producers who invite you to sample their specialties.

Organized by the City of Longwy in partnership with the Grand Longwy Tourist Office.

The market is set up in front of the Porte de France and in the courtyard of the Museum of Enamels and Fences.

L’événement Marché du terroir Longwy a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY