Marché du terroir Mattaincourt

Marché du terroir Mattaincourt samedi 2 août 2025.

Marché du terroir

Rue du Centre Halle Parpignan Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-16 12:00:00

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-16

Marché du terroir

1er et 3ème samedi du mois de 08h30 à 12h00

Des producteurs locaux des Vosges et de Meurthe et Moselle proposent en vente directe leurs viandes, charcuterie, légumes, fromages, fruits, miels et confitures…Tout public

0 .

Rue du Centre Halle Parpignan Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 00 68 mattaincourt@wanadoo.fr

English :

Local market

1st and 3rd Saturday of the month from 8.30am to 12pm

Local producers from the Vosges and Meurthe et Moselle offer direct sales of their meat, charcuterie, vegetables, cheese, fruit, honey and jams…

German :

Markt der Region

1. und 3. Samstag im Monat von 08:30 bis 12:00 Uhr

Lokale Erzeuger aus den Vogesen und Meurthe et Moselle bieten im Direktverkauf ihr Fleisch, ihre Wurstwaren, Gemüse, Käse, Obst, Honig und Marmeladen an…

Italiano :

Mercato locale

1° e 3° sabato del mese dalle 8.30 alle 12.00

I produttori locali dei Vosgi e della Meurthe et Moselle offrono la vendita diretta di carne, salumi, verdure, formaggi, frutta, miele e marmellate…

Espanol :

Mercado local

1er y 3er sábado del mes, de 8.30 a 12.00 horas

Los productores locales de los Vosgos y Meurthe et Moselle ofrecen venta directa de sus carnes, charcutería, verduras, quesos, frutas, miel y mermeladas…

L’événement Marché du terroir Mattaincourt a été mis à jour le 2025-07-19 par OT MIRECOURT