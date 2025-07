Marché du terroir nocturne Château-Salins

Marché du terroir nocturne Château-Salins vendredi 1 août 2025.

Marché du terroir nocturne

place de la Saline Château-Salins Moselle

Retrouvez les prochaines dates des nocturnes du Marché du Terroir de Château-Salins.

Vous serez accueillis par les producteurs locaux dans une ambiance chaleureuses et estivales.

Nous vous invitons a venir nombreux partager ce moment de convivialité sur notre Commune!Tout public

place de la Saline Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52

Find out the next dates of the Château-Salins Marché du Terroir nocturnes.

You’ll be welcomed by local producers in a warm, summery atmosphere.

We invite you to come and share this moment of conviviality in our Commune!

Hier finden Sie die nächsten Termine für die Abendveranstaltungen des Regionalmarkts in Château-Salins.

Sie werden von den lokalen Produzenten in einer herzlichen und sommerlichen Atmosphäre empfangen.

Wir laden Sie herzlich ein, diesen geselligen Moment in unserer Gemeinde mit uns zu teilen!

Scoprite le prossime date dei mercati serali del Marché du Terroir di Château-Salins.

Sarete accolti dai produttori locali in un’atmosfera calda ed estiva.

Vi invitiamo a venire a condividere questo momento di convivialità nel nostro Comune!

Infórmese de las próximas fechas de los mercados nocturnos de Château-Salins.

Los productores locales le darán la bienvenida en un ambiente cálido y veraniego.

Le invitamos a compartir este momento de convivencia en nuestro municipio

