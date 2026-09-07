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Marché du terroir pour découvrir des producteurs et artisans locaux, Vivre à Vany, Vany

dimanche 20 septembre 2026 · Vivre à Vany · Vany

Marché du terroir pour découvrir des producteurs et artisans locaux, Vivre à Vany, Vany

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Vivre à Vany
Adresse
8 Chemin de la Vignotte 57070 Vany
Ville
57070 Vany
Département
Moselle

Marché du terroir pour découvrir des producteurs et artisans locaux Dimanche 20 septembre, 09h00 Vivre à Vany Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Restauration tout au long de la journée.

Vivre à Vany 8 Chemin de la Vignotte 57070 Vany Vany 57070 Moselle Grand Est Exposition à la Ferme de la Vignotte.
Restauration tout au long de la journée.

© Cécile Dieudonné

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