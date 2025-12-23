Marché du terroir, Preuschdorf
Marché du terroir, Preuschdorf dimanche 22 février 2026.
Marché du terroir
5 rue de Lamperstloch Preuschdorf Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-02-22 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-22
Venez découvrir ce marché du terroir et rencontrez de nombreux artisans locaux ! Restauration sur place.
5 rue de Lamperstloch Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 80 72 32 jjbastian@sfr.fr
English :
Come and discover this local market and meet many local artisans! Catering on site.
