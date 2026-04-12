Marche du terroir

Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Une marche pour découvrir le bocage brionnais, et savourer des douceurs locales. A votre arrivée un marché des producteurs locaux vous accueillera.

La marche de 4 km est parfaite pour les familles, avec un petit jeux de piste pour les enfants.

Pour les plus sportifs, vous pouvez vous lancer sur les 11, 17 ou 24 km avec leurs ravitaillements gourmands.

Départs 4 et 11 km, de 7h30 à 14h ; 17 km, de 7h30 à 12h30 ; 24 km, de 7h30 à 10h.

Les plus grands circuits peuvent être fait en trails avec des départs communs mais non chronométré si vous le souhaitez.

Bonne humeur et plaisir de partager seront au rendez-vous. .

Salle polyvalente Saint-Bonnet-de-Cray 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saintbonnetdecray.foyerrural@gmail.com

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English : Marche du terroir

L’événement Marche du terroir Saint-Bonnet-de-Cray a été mis à jour le 2026-03-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)