Marché du Terroir Salle polyvalente Saint-Germain-en-Coglès

Marché du Terroir
Salle polyvalente Rue des Marroniers Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 20:00:00
2025-11-08
Germ’anim et Cie vous convie à son neuvième Marché du Terroir dans la salle polyvalente de Saint-Germain-en-Coglès !
Retrouvez sur place de nombreux producteurs et artisans locaux.
Restauration et dégustation.
Entrée gratuite, .
Salle polyvalente Rue des Marroniers Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 43 99
