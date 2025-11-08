Marché du Terroir Salle polyvalente Saint-Germain-en-Coglès

Salle polyvalente Rue des Marroniers Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

2025-11-08

Germ’anim et Cie vous convie à son neuvième Marché du Terroir dans la salle polyvalente de Saint-Germain-en-Coglès !

Retrouvez sur place de nombreux producteurs et artisans locaux.

Restauration et dégustation.

Entrée gratuite, .

