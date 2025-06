Marché du terroir Sainte-Mère-Église 8 juillet 2025 16:00

Manche

Marché du terroir Mairie Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 16:00:00

fin : 2025-07-08 20:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Plongez au cœur de l’authenticité et de la convivialité en visitant nos marchés du terroir estivaux ! Véritables lieux de vie et d’échange, ils incarnent l’âme de notre région et vous invitent à une expérience sensorielle inoubliable.

Mairie

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 31 18

English : Marché du terroir

Dive into the heart of authenticity and conviviality by visiting our summer local markets! A real place for living and sharing, they embody the soul of our region and invite you to enjoy an unforgettable sensory experience.

German :

Besuchen Sie unsere sommerlichen Regionalmärkte und tauchen Sie ein in die Welt der Authentizität und Geselligkeit! Sie verkörpern die Seele unserer Region und laden Sie zu einer unvergesslichen Sinneserfahrung ein.

Italiano :

Tuffatevi nel cuore dell’autenticità e della convivialità visitando i nostri mercati locali estivi! Vero e proprio luogo di vita e condivisione, incarnano l’anima della nostra regione e vi invitano a vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la autenticidad y la convivencia visitando nuestros mercados locales de verano Verdaderos lugares para vivir y compartir, encarnan el alma de nuestra región y le invitan a disfrutar de una experiencia sensorial inolvidable.

