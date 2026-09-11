Marche du VACTERL Le Vilhain
dimanche 18 octobre 2026 · Le Vilhain
Informations pratiques
Le Vilhain
Marche du VACTERL
Salle socio-culturelle Le Vilhain Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Marche solidaire au profit de l’association Les enfants VACTERL, avec 3 parcours de différentes distances : 4,5 km, 7 km ou 16 km avec ravitaillement au départ (9h). Repas le midi et tombola.
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Salle socio-culturelle Le Vilhain 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 23 29 24
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English :
Charity walk to benefit the Les enfants VACTERL association, featuring three routes of varying distances: 4.5 km, 7 km, or 16 km, with refreshments available at the starting line (9 a.m.). Lunch and raffle.
L’événement Marche du VACTERL Le Vilhain a été mis à jour le 2026-09-11 par Montluçon Tourisme