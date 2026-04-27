Eywiller

Marche du Waldi

Eywiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Marche du Waldi organisée par A.L.E Eywiller le dimanche 17 mai 2026 à partir de 9h30, au départ de la salle des fêtes.

Parcours d’environ 8km avec collation à mi chemin.

Possibilité de se restaurer à la fin de la marche, paëlla ou bouchées à la reine, dessert, café

Tarif adulte 19 euros et enfant de 6 à 12 ans 9 euros

Réservation obligatoire jusqu’au 1er mai auprès de Laurianne NICOLA 06.84.26.96.89. .

Eywiller 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 26 96 89

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English :

L’événement Marche du Waldi Eywiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue