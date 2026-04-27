Marche du Waldi Eywiller
Marche du Waldi Eywiller dimanche 17 mai 2026.
Eywiller
Marche du Waldi
Eywiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Marche du Waldi organisée par A.L.E Eywiller le dimanche 17 mai 2026 à partir de 9h30, au départ de la salle des fêtes.
Parcours d’environ 8km avec collation à mi chemin.
Possibilité de se restaurer à la fin de la marche, paëlla ou bouchées à la reine, dessert, café
Tarif adulte 19 euros et enfant de 6 à 12 ans 9 euros
Réservation obligatoire jusqu’au 1er mai auprès de Laurianne NICOLA 06.84.26.96.89. .
Eywiller 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 26 96 89
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English :
L’événement Marche du Waldi Eywiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue