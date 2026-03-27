Marche dynamique

Parking de la mairie Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Les Copains d’Abord vous propose de la marche dynamique sur un parcours de 10km 5km/h bâtons conseillés.

Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .

Parking de la mairie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 92 57 lescopainsdabord.rando24@orange.fr

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English : Marche dynamique

L’événement Marche dynamique Lalinde a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides