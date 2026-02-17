Marché Lieu Partagé Vaillant Eclassan

Marché Lieu Partagé Vaillant Eclassan vendredi 6 mars 2026.

Marché

Lieu Partagé Vaillant 780 route de Vaillant Eclassan Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-06 16:00:00
fin : 2026-12-18 20:00:00

Date(s) :
2026-03-06

Cette ancien écurie vous accueille pour un moment de convivialité autour des producteurs locaux. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. En intérieur en cas de mauvais temps.
  .

Lieu Partagé Vaillant 780 route de Vaillant Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes   asso.lieu.partage.vaillant@gmail.com

English :

This former stable welcomes you for a moment of conviviality around local producers. You’ll find everything you need. Indoors in case of bad weather.

L’événement Marché Eclassan a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche