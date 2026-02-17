Marché Lieu Partagé Vaillant Eclassan
Marché Lieu Partagé Vaillant Eclassan vendredi 6 mars 2026.
Marché
Lieu Partagé Vaillant 780 route de Vaillant Eclassan Ardèche
Début : Vendredi 2026-03-06 16:00:00
fin : 2026-12-18 20:00:00
2026-03-06
Cette ancien écurie vous accueille pour un moment de convivialité autour des producteurs locaux. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. En intérieur en cas de mauvais temps.
Lieu Partagé Vaillant 780 route de Vaillant Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes asso.lieu.partage.vaillant@gmail.com
English :
This former stable welcomes you for a moment of conviviality around local producers. You’ll find everything you need. Indoors in case of bad weather.
