Marché éco-responsable et pêcheurs Parking des quais Trouville-sur-Mer

Marché éco-responsable et pêcheurs Parking des quais Trouville-sur-Mer samedi 16 août 2025.

Marché éco-responsable et pêcheurs

Parking des quais Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 08:30:00

fin : 2025-12-20 13:00:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Marché bio tous les samedis matins. De 8h30 à 13h.

Depuis mai 2016, ce nouveau marché met en avant les producteurs bio de Normandie de fruits et légumes, de produits laitiers, de fromages, de pains, d’œufs, d’épicerie, de safran, de produits cidricoles, de viande et de biscuits.

Tous les samedis matins. De 8h30 à 13h. .

Parking des quais Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : Marché éco-responsable et pêcheurs

Organic market every Saturday morning. From 8.30am to 1pm.

German : Marché éco-responsable et pêcheurs

Biomarkt jeden Samstagmorgen. Von 8:30 bis 13:00 Uhr.

Italiano :

Mercato biologico ogni sabato mattina. Dalle 8.30 alle 13.00.

Espanol :

Mercado ecológico todos los sábados por la mañana. De 8.30 a 13.00 h.

L’événement Marché éco-responsable et pêcheurs Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Trouville