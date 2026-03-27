Marché éco-responsable et pêcheurs Parking des quais Trouville-sur-Mer
Marché éco-responsable et pêcheurs Parking des quais Trouville-sur-Mer samedi 28 mars 2026.
Marché éco-responsable et pêcheurs
Parking des quais Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 08:30:00
fin : 2026-03-28 13:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08
Depuis mai 2016, ce nouveau marché met en avant les producteurs bio de Normandie de fruits et légumes, de produits laitiers, de fromages, de pains, d’œufs, d’épicerie, de safran, de produits cidricoles, de viande et de biscuits.
Tous les samedis matins. De 8h30 à 13h.
Depuis mai 2016, ce nouveau marché met en avant les producteurs bio de Normandie de fruits et légumes, de produits laitiers, de fromages, de pains, d’œufs, d’épicerie, de safran, de produits cidricoles, de viande et de biscuits.
Tous les samedis matins. De 8h30 à 13h. .
Parking des quais Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70
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English : Marché éco-responsable et pêcheurs
Since May 2016, this new market highlights Normandy’s organic producers of fruit and vegetables, dairy products, cheese, bread, eggs, groceries, saffron, cider products, meat and biscuits.
Every Saturday morning. 8:30 to 1:00.
L’événement Marché éco-responsable et pêcheurs Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Trouville
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