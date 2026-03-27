Marché éco-responsable et pêcheurs Parking des quais Trouville-sur-Mer

Marché éco-responsable et pêcheurs

Parking des quais Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 08:30:00

fin : 2026-03-28 13:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

Depuis mai 2016, ce nouveau marché met en avant les producteurs bio de Normandie de fruits et légumes, de produits laitiers, de fromages, de pains, d’œufs, d’épicerie, de safran, de produits cidricoles, de viande et de biscuits.

Tous les samedis matins. De 8h30 à 13h.

Depuis mai 2016, ce nouveau marché met en avant les producteurs bio de Normandie de fruits et légumes, de produits laitiers, de fromages, de pains, d’œufs, d’épicerie, de safran, de produits cidricoles, de viande et de biscuits.

Tous les samedis matins. De 8h30 à 13h. .

Parking des quais Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Marché éco-responsable et pêcheurs

Since May 2016, this new market highlights Normandy’s organic producers of fruit and vegetables, dairy products, cheese, bread, eggs, groceries, saffron, cider products, meat and biscuits.

Every Saturday morning. 8:30 to 1:00.

L’événement Marché éco-responsable et pêcheurs Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Trouville