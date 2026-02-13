Marché Éco’local Lampaul-Guimiliau

Marché Éco’local

Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

Marché de producteurs, artisans locaux, animations zéro déchets, ateliers enfants …   .

Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 6 99 55 70 00 

