Marche en boucle Carro-Carro Quai Vérandy Martigues

Marche en boucle Carro-Carro

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 9h15. Quai Vérandy Port de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:15:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une marche en boucle de 9km au départ du Port de Carro. L’occasion de découvrir la richesse du patrimoine de ce port de pêche typique.Sportifs

Départ du parking front de mer à Carro, sur le port. Le parcours suit une route en bord de mer méditerranée avec la traversée des Arnettes. Profitez d’une vue imprenable sur les paysages qui s’offrent à vous.



Parcours en boucle et plat, accessible tous niveaux.

Une ambiance chaleureuse et festive en fin de course. .

Quai Vérandy Port de Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A 9km loop walk from Port de Carro. The opportunity to discover the rich heritage of this typical fishing port.

L’événement Marche en boucle Carro-Carro Martigues a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Martigues