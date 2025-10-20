Marche en breton Bale e brezhoneg Chapelle Sainte Marguerite Logonna-Daoulas
Chapelle Sainte Marguerite 400 Sainte-Marguerite Logonna-Daoulas Finistère
Début : 2025-10-20 14:30:00
fin : 2025-10-20 16:30:00
2025-10-20
Le circuit de la chapelle Sainte Marguerite à Logonna
Ti ar Vro Landerne Daoulaz invite les bretonnants de Logonna et des communes environnantes à venir découvrir le Circuit de la chapelle Ste Marguerite en breton en compagnie de Guy !
Ce sera également l’occasion pour les bretonnants avertis ou en apprentissage de se rencontrer et de faire connaissance en breton.
Tout le monde est le bienvenu !
Parcours d’une durée de 2h environ. .
Chapelle Sainte Marguerite 400 Sainte-Marguerite Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 33 62 75 15
