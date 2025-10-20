Marche en breton Bale e brezhoneg Chapelle Sainte Marguerite Logonna-Daoulas

Marche en breton Bale e brezhoneg Chapelle Sainte Marguerite Logonna-Daoulas lundi 20 octobre 2025.

Marche en breton Bale e brezhoneg

Chapelle Sainte Marguerite 400 Sainte-Marguerite Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:30:00

fin : 2025-10-20 16:30:00

Date(s) :

2025-10-20

Le circuit de la chapelle Sainte Marguerite à Logonna

Ti ar Vro Landerne Daoulaz invite les bretonnants de Logonna et des communes environnantes à venir découvrir le Circuit de la chapelle Ste Marguerite en breton en compagnie de Guy !

Ce sera également l’occasion pour les bretonnants avertis ou en apprentissage de se rencontrer et de faire connaissance en breton.

Tout le monde est le bienvenu !

Parcours d’une durée de 2h environ. .

Chapelle Sainte Marguerite 400 Sainte-Marguerite Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 33 62 75 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche en breton Bale e brezhoneg Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2025-10-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS