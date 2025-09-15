Marche en breton / Bale e brezhoneg Parking de la salle polyvalente Loperhet
Parking de la salle polyvalente Allée du Trimaran Loperhet Finistère
Début : 2025-09-15 14:30:00
fin : 2025-09-15 16:30:00
2025-09-15
Venez découvrir les chemins de la Communauté d’Agglomération, en breton, chaque troisième lundi du mois.
Première balade à Loperhet le Circuit de la motte féodale.
Ouvert à tous, bretonnants ou personnes voulant entendre du breton. .
Parking de la salle polyvalente Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 33 62 75 15
