Marche en breton / Bale e brezhoneg Parking de la salle polyvalente Loperhet

Marche en breton / Bale e brezhoneg Parking de la salle polyvalente Loperhet lundi 15 septembre 2025.

Marche en breton / Bale e brezhoneg

Parking de la salle polyvalente Allée du Trimaran Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15 14:30:00

fin : 2025-09-15 16:30:00

Date(s) :

2025-09-15

Venez découvrir les chemins de la Communauté d’Agglomération, en breton, chaque troisième lundi du mois.

Première balade à Loperhet le Circuit de la motte féodale.

Ouvert à tous, bretonnants ou personnes voulant entendre du breton. .

Parking de la salle polyvalente Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 33 62 75 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche en breton / Bale e brezhoneg Loperhet a été mis à jour le 2025-09-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS