Deux-Sèvres

La Ville de Coulonges-sur-l’Autize, l’U.C.A.I, et la Fédération départementale des commerçants ont le plaisir de vous convier, au marché en fête.

Animations gratuites :

150 exposants avec un espace braderie rue de Fontenay de 8h à 18h

Créateurs et producteurs, place Saint-Antoine et rue du Minage de 8h à 21h

Balades à poneys dans le parc du château (9h30-12h)

Visites libres gratuites du château Renaissance et de l’exposition estivale (9h30-12h30 et 14h-17h30)

Visites libres gratuites du Musée du charronnage et de la tonnellerie (9h30-12h et 14h-17h30)

Jeux en bois et 2 châteaux gonflables sur la place des enfants (place du Minage, animation gratuites)

Jeux de société et exposition interactive La cour des contes en libre accès à la bibliothèque (9h-12h30 et 14h-16h)

Restauration associative, apéritif offert à tous par la municipalité à 12h30 dans le parc du château. .

Centre-ville

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72

