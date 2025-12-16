Marché en fête parking centre commercial Vezin le Coquet Vezin-le-Coquet Vendredi 19 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Le marché de Noël à Vezin-le-Coquet prend vie autour des commerçants réguliers du marché hebdomadaire. Dans une atmosphère festive, des animations spéciales, des ateliers et des stands créateurs proposant des idées cadeaux uniques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T19:00:00.000+01:00

parking centre commercial Vezin le Coquet rue de rennes vezin le coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine



