Marché en live à Fors Parc du champ de Foire Fors

Marché en live à Fors

Parc du champ de Foire Allée du Champ de Foire Fors Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Rendez-vous samedi 25 avril 2026 pour le concours de palets sur plomb du Marché en Live 4. Le concours débutera à 14h, au tarif de 16 € la doublette, avec inscription obligatoire via le formulaire en ligne (inscriptions limitées). Le paiement se fera sur place, au Parc du Champ de Foire à Fors.

Le Marché en Live vous accueillera de 11h à 22h avec ses exposants, sa buvette, son bar à huîtres, ses food trucks et ses animations gratuites tout au long de la journée.

Vous êtes attendus nombreux pour partager un moment convivial. .

Parc du champ de Foire Allée du Champ de Foire Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 37 28 87 forsenlive@gmail.com

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English : Marché en live à Fors

L’événement Marché en live à Fors Fors a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin