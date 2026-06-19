Informations pratiques

Ver-sur-Mer

Marche en mer « Octobre Rose »- Ver-Sur-Mer –

École de voile, place Churchill Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Dans le cadre d’Octobre Rose, le club Sword longe côte propose une marche en mer solidaire ouverte à tous à partir de 16 ans. Rassemblement place Churchill, à l’école de voile de Ver-sur-Mer, pour une mise à l’eau collective. Une collation sera offerte à l’issue de la sortie.

Dans le cadre d’Octobre Rose, le club Sword longe côte propose une marche en mer solidaire ouverte à tous à partir de 16 ans. Rassemblement place Churchill, à l’école de voile de Ver-sur-Mer, pour une mise à l’eau collective. Une collation sera offerte à l’issue de la sortie. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à La Ligue contre le Cancer du Calvados. .

École de voile, place Churchill Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie swordlc4@gmail.com

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English : Marche en mer « Octobre Rose »- Ver-Sur-Mer –

As part of Pink October, the Sword Longe Côte club is organising a charity walk by the sea, open to everyone aged 16 and over. Meet at Place Churchill, at the Ver-sur-Mer sailing school, for a group launch. Refreshments will be provided at the end of the walk.

L’événement Marche en mer « Octobre Rose »- Ver-Sur-Mer – Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Gold Beach