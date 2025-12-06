Marche en plaine (Téléthon) Nay

Amphithéâtre ou entrée de la Mairie Nay Pyrénées-Atlantiques

L’association randonnées en montagne de Nay propose une marche en plaine de 8 km pour le Téléthon.
Marche tranquille pour récolter des fonds pour le téléthon.
Rendez-vous à 13h30 Amphithéâtre à Nay (ou en cas de pluie rendez-vous à l’entrée de la mairie Parking, derrière la mairie)
Départ de la marche à 14 h .   .

Amphithéâtre ou entrée de la Mairie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

