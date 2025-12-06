Marche en plaine (Téléthon)

Amphithéâtre ou entrée de la Mairie Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’association randonnées en montagne de Nay propose une marche en plaine de 8 km pour le Téléthon.

Marche tranquille pour récolter des fonds pour le téléthon.

Rendez-vous à 13h30 Amphithéâtre à Nay (ou en cas de pluie rendez-vous à l’entrée de la mairie Parking, derrière la mairie)

Départ de la marche à 14 h . .

Amphithéâtre ou entrée de la Mairie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 50 41 17 jcousgui@gmail.com

English : Marche en plaine (Téléthon)

L’événement Marche en plaine (Téléthon) Nay a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay