Marche en plaine (Téléthon) Nay

L’association randonnées en montagne de Nay propose une marche en plaine de 8 km pour le Téléthon.
Marche tranquille pour récolter des fonds pour le téléthon.
Rendez-vous à 13h30 Amphithéâtre à Nay (ou en cas de pluie rendez-vous à l’entrée de la mairie Parking, derrière la mairie)
Départ de la marche à 14 h . .
Amphithéâtre ou entrée de la Mairie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 50 41 17 jcousgui@gmail.com
