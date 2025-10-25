Marché en rose Saint-Jean-de-Maurienne

Marché en rose Saint-Jean-de-Maurienne samedi 25 octobre 2025.

Marché en rose

Place de la Cathédrale Saint-Jean-de-Maurienne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 07:30:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Dans le cadre d’Octobre Rose, la 3CMA et le CHVM vous convient à une vente gourmande et solidaire sur le Marché. Réservez vos plats chauds, dégustez un vin chaud, et repartez avec des bijoux ou goodies au profit des services Oncologie et Hôpital de jour.

.

Place de la Cathédrale Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 07 20 communication@3cma73.com

English : Marché en rose

As part of Pink October, the 3CMA and the CHVM invite you to a gourmet and solidarity sale at the Market. Reserve your hot dishes, enjoy a glass of mulled wine, and leave with jewelry or goodies to benefit the Oncology and Day Hospital departments.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers laden Sie die 3CMA und das CHVM zu einem Gourmet- und Solidaritätsverkauf auf dem Markt ein. Reservieren Sie Ihre warmen Speisen, genießen Sie einen Glühwein und gehen Sie mit Schmuck oder Goodies zugunsten der Abteilungen Onkologie und Tagesklinik nach Hause.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, la 3CMA e il CHVM vi invitano a una vendita gastronomica e solidale al Mercato. Prenotate i vostri piatti caldi, gustate un vin brulé e andate via con gioielli o oggetti di cortesia a favore dei reparti di Oncologia e Day Hospital.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la 3CMA y el CHVM te invitan a una venta gastronómica y solidaria en el Mercado. Reserve sus platos calientes, disfrute de un vino caliente y váyase con joyas o golosinas a beneficio de los departamentos de Oncología y Hospital de Día.

