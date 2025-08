Marche en semi-nocturne Barlieu

Marche en semi-nocturne Barlieu samedi 9 août 2025.

Marche en semi-nocturne

Barlieu Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 17:30:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Rendez vous sur le site de Badineau pour une randonnée de 9 km avec beaucoup de gourmandises et de mets à déguster !

Une Marche semi-nocturne de 9 km est organisée au site de Badineau, avec un départ groupé à 19h30 (inscriptions sur place à 18h45). Soupe à l’oignon et fromagée offerte à l’arrivée.

Prévoir une lampe de poche. Réservations auprès d’Armelle ou Sylvie. 8 .

Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 68 66 14

English :

Join us on the Badineau site for a 9 km hike with plenty of delicacies to sample!

German :

Treffen Sie sich auf dem Gelände von Badineau zu einer 9 km langen Wanderung mit vielen Leckereien und Speisen!

Italiano :

Unitevi a noi sul sito di Badineau per una passeggiata di 9 km con tante prelibatezze da assaggiare!

Espanol :

Únase a nosotros en el emplazamiento de Badineau para un paseo de 9 km con muchas delicias para degustar

L’événement Marche en semi-nocturne Barlieu a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois