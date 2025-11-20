Marche enchantée à Saint-Gervais Saint-Gervais

Marche enchantée à Saint-Gervais

Le Comité des Fêtes organise une journée dédiée aux enfants !

Venez profiter de nombreuses activités pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et festive.

Pour clôturer cette belle journée, ne manquez pas la parade lumineuse à travers le village, suivie d’un mini feu d’artifice qui émerveillera les yeux de tous !

Avec la collaboration des associations Centre Hippique du Bois Vieux Jakadi Vocalise Patrimoine de Saint Gervais le Périscolaire Le Magasin.

Jeux gonflables, visite du père noël, ateliers créatifs, photobooth de noël, coin des gourmands, crèche de noël, balades en poney, à 16h chants à l’église et de nombreuses autres activités ! .

Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 84 05 65

