Marche énergétique au fil des saisons La Forest-Landerneau

Marche énergétique au fil des saisons

parking de la gare La Forest-Landerneau Finistère

Début : 2026-01-20 10:00:00

fin : 2026-01-28 12:00:00

Date(s) :

2026-01-20 2026-01-28 2026-02-05 2026-02-13 2026-02-17 2026-02-27

La marche énergétique alterne

-des invitations à marcher en conscience de la respiration, c’est la marche afghane,

-avec des haltes de pratique d’exercices de mobilisations des articulations, d’étirements et de tonifications musculaires.

Le fil conducteur est le Qi Gong au fil des saisons. Pour ces exercices, je me base sur le calendrier de la médecine traditionnelle chinoise.

Des périodes de trois semaines s’intercalent entre chaque saison.

Les dates sont donc différentes de notre calendrier occidental.

La mise en mouvement est pratiquée en douceur, en lenteur, avec l’accompagnement de la respiration, et à l’écoute de son corps.

– Accessible aux débutants.

– Réservation obligatoire. .

parking de la gare La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

