Marche énergétique de l’été – La Forest-Landerneau, 23 mai 2025 15:00, La Forest-Landerneau.

Finistère

Marche énergétique de l’été Parking de la Gare La Forest-Landerneau Finistère

Début : 2025-05-23 15:00:00

fin : 2025-05-23 17:00:00

2025-05-23

2025-05-28

2025-06-06

2025-06-10

2025-06-21

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-17

2025-07-29

2025-08-13

2025-08-23

La marche énergétique alterne une marche en conscience de la respiration ( marche afghane), avec des haltes de pratiques de Qi Gong et de yoga.

Les dates des saisons se basent sur le calendrier de la Médecine Traditionnelle Chinoise, qui elle-même se base sur l’observation des cycles lunaires et solaires.

La venue de l’été est toujours synonyme de joie et de détente.

La nature est en fête et nôtre coeur, emblème de cette saison est rempli d’énergie, si les saisons précédentes se sont bien passées.

L’été est la saison de la manifestation de la plénitude du Yang qui atteint son apogée.

Les exercices proposés visent à harmoniser la fonction cardiaque et la circulation du sang. Cette mise en mouvement est pratiquée en douceur pour » refroidir » nôtre système et calmer nôtre esprit.

Inscription obligatoire. .

Parking de la Gare

La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

