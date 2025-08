Marché éphémère La Grande-Fosse

Marché éphémère La Grande-Fosse dimanche 10 août 2025.

Marché éphémère

Place du musée La Grande-Fosse Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 09:00:00

fin : 2025-08-10 12:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Avec Les Plantes des Granges, « Le bluet dans tous ses états » à croquer, en confiture, en pur jus, au vinaigre ou en nectar.Tout public

0 .

Place du musée La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est +33 6 03 84 33 67

English :

With Les Plantes des Granges, « Le bluet dans tous ses états »: to eat, in jam, pure juice, vinegar or nectar.

German :

Mit Les Plantes des Granges, « Die Blaubeere in all ihren Zuständen »: zum Anbeißen, als Konfitüre, als reiner Saft, in Essig oder als Nektar.

Italiano :

Con Les Plantes des Granges, « Le bluet dans tous ses états » (Il bluet in tutte le sue forme): da mangiare, in marmellata, succo puro, aceto o nettare.

Espanol :

Con Les Plantes des Granges, « Le bluet dans tous ses états » (El bluet en todas sus formas): para comer, en mermelada, zumo puro, vinagre o néctar.

L’événement Marché éphémère La Grande-Fosse a été mis à jour le 2025-08-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES