Marche Esbareich en rose place du village Esbareich

Marche Esbareich en rose place du village Esbareich dimanche 19 octobre 2025.

Marche Esbareich en rose

place du village ESBAREICH Esbareich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

TOUS MOBILISÉ CONTRE LE CANCER DU SEIN

La commune d’Esbareich organise la 3ème édition de sa marche pour le dépistage du cancer du sein le 19 octobre 2025, avec un parcours de 6 km et une collation à mi-parcours. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer des Hautes-Pyrénées, suivis de la traditionnelle fête de la Pomme.

.

place du village ESBAREICH Esbareich 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 51 16 68

English :

ALL MOBILIZED AGAINST BREAST CANCER

The commune of Esbareich is organizing the 3rd edition of its breast cancer screening walk on October 19, 2025, with a 6 km route and a mid-course snack. Profits will be donated to the Ligue contre le Cancer des Hautes-Pyrénées, followed by the traditional Apple Festival.

German :

ALLE MOBILISIEREN GEGEN BRUSTKREBS

Die Gemeinde Esbareich organisiert am 19. Oktober 2025 zum dritten Mal ihren Marsch für die Brustkrebsvorsorge. Die Strecke ist 6 km lang und auf halber Strecke gibt es einen Imbiss. Der Erlös geht an die Krebsliga Hautes-Pyrénées. Anschließend findet das traditionelle Apfelfest statt.

Italiano :

TUTTE MOBILITATE CONTRO IL CANCRO AL SENO

Il comune di Esbareich organizza il 19 ottobre 2025 la terza edizione della camminata di screening del cancro al seno, con un percorso di 6 km e una merenda a metà percorso. Il ricavato sarà devoluto alla Ligue contre le Cancer des Hautes-Pyrénées, seguito dalla tradizionale Festa della Mela.

Espanol :

TODOS MOVILIZADOS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

El municipio de Esbareich organiza el 19 de octubre de 2025 la 3ª edición de su marcha de detección del cáncer de mama, con un recorrido de 6 km y un tentempié a mitad de recorrido. Los beneficios se donarán a la Ligue contre le Cancer des Hautes-Pyrénées, seguida de la tradicional Fiesta de la Manzana.

L’événement Marche Esbareich en rose Esbareich a été mis à jour le 2025-10-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65