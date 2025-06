Marché estival à la ferme de Sargnat Saint-Martin-le-Vieux 22 juin 2025 09:00

Haute-Vienne

Marché estival à la ferme de Sargnat Saint-Martin-le-Vieux Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22 18:30:00

Date(s) :

2025-06-22

Venez faire des emplettes sur les stands d’artisanat et de producteurs du marché estival de la ferme de Sargnat à la campagne. Vous pourrez également venir chiner, et qui sait, faire de bonnes affaires, dans le cadre du vide-greniers. Restauration et buvette. Une tombola vous permettra peut-être de gagner un panier garni ! .

Saint-Martin-le-Vieux 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 24 56 68

English : Marché estival à la ferme de Sargnat

German : Marché estival à la ferme de Sargnat

Italiano :

Espanol : Marché estival à la ferme de Sargnat

L’événement Marché estival à la ferme de Sargnat Saint-Martin-le-Vieux a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Val de Vienne